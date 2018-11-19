В России хотят разрешить охоту на краснокнижных животных за деньги

Депутат Госдумы Владислав Резник предложил разрешить убивать животных из Красной книги в обмен на финансирование охраны исчезающих видов. Экологи выступили резко против этой идеи и заявили, что для начала нужно восстановить популяцию редких зверей, а только затем на них охотиться.

Резник отправил запрос в Министерство природы, в котором попросил рассмотреть возможность отстреливать отдельные особи редких видов, которые не представляют ценности для популяции, пишет «Коммерсант». Депутат указал, что в некоторых странах подобный подход успешно практикуется, при этом с охотников за трофеи взимается сбор, который тратят на проведение исследований и охранных мероприятий в отношении исчезающих видов.

«Это не предложение начать охоту на редкие виды, а предложение собрать информацию, чтобы обсудить, возможно это или нет, – прокомментировал Резник свой запрос. – В ряде других стран такие программы существуют, но для того, чтобы занять ясную позицию, у меня нет информации для принятия решения».

В Минприроды признали, что в России действительно выделяется недостаточно средств из бюджета для охраны редких видов, но несмотря на это применяется «другой подход», который исключает любое коммерческое использование краснокнижных животных.

В свою очередь экологи предложение депутата раскритиковали и указали на то, что нельзя называть каких-то особей малоценными для популяции. Зоозащитники предложили финансировать охрану редких видов до того момента, пока его представители перестанут считаться исчезающими, а только после этого разрешить на них охоту.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.11.18

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