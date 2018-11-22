Власти Чукотки поддержали открытие охоты на краснокнижных животных

На Чукотке поддержали депутата Госдумы Владислава Резника, который предложил разрешить убивать животных из Красной книги в обмен на финансирование охраны исчезающих видов. Ранее инициативу раскритиковали не только зоозащитники, но и однопартийцы автора спорной идеи.

Начальник управления по охране и использованию животного мира Чукотки Александр Фатин считает, что открытие трофейной охоты на редкий вид якутского снежного барана не нанесет вреда популяции. Чиновник назвал предложение депутата весьма спорным и неоднозначным, передает РИА «Новости»

«В то же время в случае исключения вида из Красной книги в связи с проведенными научными исследованиями, в результате которых будет установлено, что общая численность чукотской популяции якутского снежного барана выросла по сравнению с последними исследованиями 1990-х годов и имеет устойчивую тенденцию к увеличению, в недалекой перспективе реально открытие ограниченной «трофейной» охоты», – сказал Фатин, добавив, что предварительно должны быть проведены исследования, подтверждающие рост численности этого вида.

Ранее Резник отправил запрос в Министерство природы, в котором попросил рассмотреть возможность отстреливать отдельные особи редких видов, которые не представляют ценности для популяции. Депутат указал, что в некоторых странах подобный подход успешно практикуется, при этом с охотников за трофеи взимается сбор, который тратят на проведение исследований и охранных мероприятий в отношении исчезающих видов.

В свою очередь экологи предложение депутата раскритиковали и указали на то, что нельзя называть каких-то особей малоценными для популяции. Зоозащитники предложили финансировать охрану редких видов до того момента, пока его представители перестанут считаться исчезающими, а только после этого разрешить на них охоту.

С критикой в адрес депутата выступил и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак: «Предложение Резника, который является членом «Клуба горных охотников»,– это не что иное, как попытка узаконить собственное увлечение ВИП-охотой. Предложение убивать, чтобы профинансировать спасение животных,– это какая-то дичь».

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что комитет выступает против возможности охоты на краснокнижных животных. Он также добавил, что Минприроды придерживается такого же мнения. «Их надо беречь, а не отстреливать,– заявил Бурматов.– Никаких решений о разрешении трофейной охоты на краснокнижных животных со стороны Минприроды мы не допустим».

Анадырь, Служба информация РИА «Новый День»

Анадырь. Другие новости 22.11.18

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