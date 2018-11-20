Немецкие журналисты назвали женщин России «сильным полом»

В России именно женщины представляют собой «сильный пол», в то время как мужчины падают духом и ищут утешение в алкоголе. Такое мнение озвучила редакция немецкого журнала Eurasisches Mаgazin.

По мнению издания, женщина в России вынуждена быть сильной из-за тяжелых условий жизни. Россиянки борются за свои права, совмещают работу и быт, отстаивают свои ценности, пишут немецкие журналисты.

Мужчины в России падают духом, а потому пьют и курят, тогда как женщины ведут более здоровый образ жизни, что помогает им быть сильными личностями и устранять любые жизненные неприятности.

«Несмотря на то, что термин «феминизм» в России отвергается, положение в обществе среднестатистической женщины доказывает, что она реализует себя в полной мере», – говорится в статье.

Ранее шведская журналистка Элин Йонссон заявила, что считает мужчин, проживающих в России, ослабшими. «В то время как женщина закатывает рукава и берется за какую-нибудь грязную работу, чтобы прокормить семью, мужчина сидит дома, жалеет себя и пьет», – написала Йонссон. По ее мнению, в слабости российских мужчин виновата тяжелая история страны. «Они гибли в ходе революции, гражданской войны, на двух мировых войнах и в ГУЛАГе. Выживших же эти события искалечили», – отметила журналистка.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

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