Журналистка из Швеции заявила о слабости российских мужчин

Шведская журналистка Элин Йонссон считает мужчин, проживающих в России ослабшими. По ее мнению, российские женщины заменяют сильный пол и в работе, и в воспитании детей.

Йонссон опубликовала статью, в которой рассказала, почему уверена в слабости мужчин из России. По ее словам, многие ее знакомые в РФ сталкиваются с серьезными жизненными трудностями. «В то время как женщина закатывает рукава и берется за какую-нибудь грязную работу, чтобы прокормить семью, мужчина сидит дома, жалеет себя и пьет», – пишет журналистка.

Ответственность за ребенка также почти всегда несет женщина. При этом беременность, по мнению Йонссон, может стать причиной потери работы будущей матерью, так как начальники в российских компаниях знают, что сотрудница не только уйдет в декрет, но и возьмет отпуск по уходу за ребенком, ведь рассчитывать на то, что этим будет заниматься отец малыша, не приходится.

Если брак распадется, то дети в России практически всегда остаются с матерью, а отец в лучшем случае будет выплачивать алименты, а то и вовсе уедет куда-нибудь, не задумываясь о том, что ребенку необходим папа, пишет Йонссон.

Журналистка обвиняет в слабости российских мужчин тяжелую историю страны. «Они гибли в ходе революции, гражданской войны, на двух мировых войнах и в ГУЛАГе. Выживших же эти события искалечили», – считает автор публикации.

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

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