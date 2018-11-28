Заводчики назвали самую популярную в России породу кошек

По данным Ассамблеи профессиональных клубов любителей кошек (РСА), в 2018 году в России самой популярной породой стала священная бирма.
В организации уточнили, что несмотря на то, что котята священной бирмы стоят очень дорого, тот, кто влюбился в данную породу, останется с ней навсегда. По этой причине этих кошек считают самым популярными у россиян, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Стоимость котят бирманской породы с хорошей родословной варьируется в пределах 15 000 – 50 000 рублей.
Второе место по популярности занимают представители породы мейн-кун, а третью строчку поделили скоттиш-фолды и канадские сфинксы.
В РСА также отметили, что спрос на определенную породу домашних питомцев растет в зависимости от того, насколько активно заводчики продвигают своих подопечных.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 28.11.18
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