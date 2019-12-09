Эксперты назвали самую популярную породу кошек в России в 2019 году

По данным Международной фелинологической ассоциации, наибольшей популярностью у россиян в 2019 году пользовали кошки породы мейн-кун. Об этом сообщила глава ассоциации Елена Шевченко.

Мейн-куны – крупные домашние кошки, для русского человека – что большое, то и красивое, рассказала Шевченко агентству городских новостей «Москва». Также популярны британцы и ориенталы.

Кошки британской породы похожи на плюшевых мишек, у них короткая шерсть, и за ней легко ухаживать. Ориенталы очень интеллектуальные животные, общительные и даже умеют выполнять команды.

«Сейчас появляются какие-то новые породы, которые тоже приобретают наши соотечественники, например, некоторыми организациями признаны кошки у которых пять-шесть пальцев на лапах – полидакты. Еще есть кошки у которых коротенькие ножки – манчкины», – пояснила эксперт.

В 2018 году в России самой популярной породой стала священная бирма. В прошлом году мейн-куны были только вторыми.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.12.19

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