Расследованием врачебных ошибок займутся новые спецотделы СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал приказ о внесении изменений в штат центрального аппарата СКР и следственных органов, сообщает РБК со ссылкой на копию документа. «Приказ направлен управлением кадров в ГСУ Москвы, области и в центральный аппарат», – сообщил источник издания.

Из документа следует, что в штат должностей центрального аппарата СКР, «в штат Главного следственного управления СКР по Москве и Главного следственного управления по Московской области» вносятся изменения. Согласно им, штатная численность ГСУ СКР по Москве составит 707 сотрудников, ГСУ СКР по Московской области – 539 сотрудников.

Штат увеличат за счет создания отделов по расследованию врачебных ошибок. Так, например, в центральном аппарате ГСУ СКР такой отдел будет состоять из 9 человек, включая начальника отдела. В Санкт-Петербурге новый отдел будет состоять из начальника и двух следователей. Аналогичные отделы с той численностью сотрудников появятся в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.

Ранее в структуре СКР таких отделов не было, расследованием ятрогенных преступлений (врачебных ошибок) занимались обычные следователи. В июле этого года СКР выступил с предложением расширить Уголовный кодекс ст.124.1 «ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и ст.124.2 «сокрытие нарушения оказания медицинской помощи».

В случае смерти пациента по вине медиков или причинения ему тяжкого вреда здоровью первая статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет и запрет занимать определенные должности. Статья 124.2 предполагает принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет и запрет на занятие деятельностью.

По мнению близкого к ведомству источника издания, новый приказ – подготовка к принятию новых уголовных статей, а также попытка довести количество следователей до «нормальной штатной численности управлений». «Сегодня в СКР около 40% следователей, способных заниматься непосредственно расследованиями, а остальные – бюрократические должности», – отметил источник.

Москва, Иван Гридин

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