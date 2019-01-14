СКР расширится за счет совершенно новых спецподразделений

В Следственном комитете России (СКР) создаются совершенно новые специализированные подразделения, среди которых отделы по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних и в медицинской сфере. Об этом рассказал председатель СКР Александр Бастрыкин, пишет «РГ».

Глава ведомства отметил, что за восемь лет подследственность СКР существенно расширилась, чем и объясняется необходимость создания новых отделов. «В компетенцию СК были переданы налоговые преступления, а также тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Кроме того, в Следственном комитете расследуется большинство преступлений коррупционной направленности», – пояснил Александр Бастрыкин.

Кроме того, он рассказал, что в рамках установленной штатной численности и выделенных бюджетных ассигнований увеличится число следователей при председателе СКР, а также штат Главного следственного управления. «В его составе в настоящее время создаются дополнительные специализированные подразделения, в том числе отдел по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних, отдел по расследованию преступлений в сфере медицины, отдел взаимодействия по вопросам международного и федерального розыска лиц, а также отдел по расследованию бандитизма, организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет», – уточнил он.

Как писал «Новый День», в конце ноября в СМИ появилась информация о том, что Александр Бастрыкин подписал приказ о внесении изменений в штат центрального аппарата СКР и следственных органов. Из документа следует, что в штат должностей центрального аппарата СКР, «в штат Главного следственного управления СКР по Москве и Главного следственного управления по Московской области» вносятся изменения. Согласно им, штатная численность ГСУ СКР по Москве составит 707 сотрудников, ГСУ СКР по Московской области – 539 сотрудников.

Штат увеличат за счет создания отделов по расследованию врачебных ошибок. Так, например, в центральном аппарате ГСУ СКР такой отдел будет состоять из 9 человек, включая начальника отдела. В Санкт-Петербурге новый отдел будет состоять из начальника и двух следователей. Аналогичные отделы с той численностью сотрудников появятся в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.

Ранее в структуре СКР таких отделов не было, расследованием ятрогенных преступлений (врачебных ошибок) занимались обычные следователи. В июле этого года СКР выступил с предложением расширить Уголовный кодекс ст.124.1 «ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и ст.124.2 «сокрытие нарушения оказания медицинской помощи».

В случае смерти пациента по вине медиков или причинения ему тяжкого вреда здоровью первая статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет и запрет занимать определенные должности. Статья 124.2 предполагает принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет и запрет на занятие деятельностью.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.01.19

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