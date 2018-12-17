Россиян хотят обязать платить алименты безработному бывшему супругу, оставшемуся с детьми

В правительство поступило предложение от главы родительского комитета Ирины Волынец. Общественница выступает за введение обязательных выплат неработающему родителю, с которым остались дети в случае развода.

По словам Волынец, сейчас нередки случаи, когда ребенок остается с одним из родителей, который не может работать по ряду причин. Это и необходимость следить за малышом, отсутствие мест в детских садах, заболевания, невозможность устроиться по специальности, передает RT.

«В связи с увеличением в России количества разводов и из-за высокого социального запроса вследствие ущемления интересов несовершеннолетних и снижения уровня их жизни, связанных с проживанием после развода с неработающим родителем, прошу рассмотреть необходимость выплаты алиментов не только на детей, но и на неработающего бывшего супруга/супругу, с которым после развода проживает ребенок/дети», – говорится в обращении, направленном общественницей в Минтруд.

В настоящее время алименты после развода выплачиваются только на детей, таким образом, безработный супруг остается без финансовой поддержки, а уровень жизни неполной семьи снижается. Волынец предлагается определить сумму алиментов в размере не менее 1,0 МРОТ.

Выплаты прекращаются по достижении ребенком 18 лет, либо в тот момент, когда получатель алиментов устроится на работу, о чем он должен документально уведомить бывшего супруга. Если этого не было сделано, плательщик может обратиться в суд.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает детей нетрудоспособных родителей предпенсионного возраста. Поправки в статью 169 Семейного кодекса РФ закрепляют право женщин, достигших 55 лет, и мужчин после 60 лет на получение алиментов от своих детей. Представители думской оппозиции назвали этот документ проявлением «политического лицемерия» и фактическим отказом государства заботиться о стариках.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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