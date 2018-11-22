Государству не нужны старики: в России детей обяжут содержать родителей-предпенсионеров

Госдума возложила на детей обязанность содержать нетрудоспособных родителей предпенсионного возраста. Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект «О внесении изменений в статью 169 Семейного кодекса Российской Федерации», который закрепляет право женщин, достигших 55 лет, и мужчин после 60 лет на получение алиментов от своих детей, принят в первом чтении. Представители думской оппозиции назвали этот документ проявлением «политического лицемерия» и фактическим отказом государства заботиться о стариках.

Представляя законопроект, один из его соавторов, «единоросс» Павел Крашенинников отметил, ранее подобные отношения возникали, как правило, в судебном порядке. «Судебная практика так и шла с этого возраста, мы это просто закрепляем», – подчеркнул он.

Правда, Крашенинников так и не ответил на просьбу своего коллеги Алексея Куринного, который попросил его назвать статистику по России, касающуюся выплат алиментов детьми своим нетрудоспособным родителям.

«Это такая своеобразная пилюля в попытке подсластить пенсионную реформу», – констатировал Куринный.

Он напомнил, что ранее суд определил, что нетрудоспособным может являться либо инвалид, либо лицо, достигшее пенсионного возраста. В России же с введением пенсионной реформы женщины в 55 и мужчины в 60 больше не являются пенсионерами – следовательно, они трудоспособны.

«Но в рамках той конструкции, которую авторы пытаются построить, они приравнены к нетрудоспособным, – указал Куринный на несоответствие проекта закона действующему законодательству. – Надо определиться – этим людям сейчас можно работать на атомной станции, водить автобусы, отвечать за жизни других людей. Вы сами же, в этом зале так решили».

«С другой стороны, вы обязали их детей выплачивать им алименты с 55 лет. Это похоже на то, что мы пытаемся заставить детей содержать их родителей, – разъяснил суть законопроекта Куринный. – Фактически это дополнительная возможность переложить часть [пенсионных обязательств государства] на детей. Мы поддержим данные изменения, но это попахивает политическим лицемерием».

Госдума приняла законопроект в первом чтении. Документ был внесен депутатом-«единороссом» Павлом Крашенинниковым, позже к нему в качестве соавторов присоединилось еще 40 депутатов.

В пояснительной записке к проекту закона сказано, что «повышение возраста приобретения права на трудовую пенсию не должно повлиять на алиментное обеспечение лиц, которые по действующему законодательству имеют право на алименты, исходя из обеспечительной природы института алиментов». «В связи с вышеизложенным настоящим законопроектом предлагается сохранить право женщин, достигших пятидесяти пяти лет, и мужчин, достигших шестидесяти лет, на получение алиментов. Остальные условия возникновения права на получение алиментов при этом не подлежат изменению, в частности, нуждаемость и др», – уточняется в документе.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.11.18

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