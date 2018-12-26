На всех продуктах с ГМО появится специальная маркировка

С сегодняшнего дня, 26 декабря, в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вводятся дополнительные требования к маркировке продуктов с применением генно-модифицированных организмов (ГМО), сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Благодаря новым нормам, включенным в союзный технический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки», покупатели смогут делать более осознанный и правильный выбор пищевых товаров. В связи с вступившими в силу поправками, производители обязаны наносить надпись «ГМО» крупным шрифтом рядом с единым знаком обращения продукции на союзном рынке – ЕАС. Сам знак «ГМО» должен соответствовать по форме и размеру знаку «ЕАС».

Автором изменений стал Роспотребнадзор. В ходе разработки новых правил авторы учитывали пожелания потребителей. «Документ прошел все необходимые процедуры, включая публичное обсуждение и внутригосударственное согласование в странах ЕАЭС, и был принят на заседании Совета ЕЭК», – следует из сообщения комиссии.

Технический регламент требует, чтобы знак ГМО был нанесен способом, обеспечивающим его легкую читаемость и видимость в течение всего срока годности пищевой продукции.

Стоит отметить, что был определен и переходный период. Он составит 18 месяцев, в течение которых допускаются производство и выпуск в обращение в Союзе пищевой продукции, полученной с применением ГМО, в соответствии с обязательными требованиями по маркировке, которые установлены техрегламентом. Обращение таких товаров допускается в течение срока их годности, определенного изготовителем.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.12.18

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