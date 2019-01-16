В кабмине предсказали сокращения полицейских в России

Численность сотрудников правоохранительных органов и охраны, которые несут службу на улицах, может сократиться в связи с внедрением систем распознавания лиц в российских городах. Такое заявление сделал замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис на Гайдаровском форуме в Москве.

Чиновник сослался на опыт других стран, который показал, что внедрение систем распознавания лиц «приводит к радикальному повышению уровня безопасности, и действительно к возможности сокращения физического присутствия охраны, правоохранителей и так далее» (цитата по RNS).

Чибис отметил, что эффективность одной камеры видеонаблюдения в несколько раз выше одного полицейского, о чем свидетельствуют «конкретные кейсы наших китайских партнеров». «У камеры нет социального пакета, она не болеет и так далее», – пояснил он. При этом замминистра заявил, что при запуске системы распознавания лиц нет необходимости в ныне существующем числе полицейских, если «есть группы реагирования на те инциденты, которые возникают».

Стоит отметить, что разработанный Минстроем проект «Умный город» предполагает введение подобной системы по всей стране. Реализация проекта, утвержденного в ноябре прошлого года, рассчитана до 2024 года.

Проект «Умный город» направлен на повышение эффективности управления городской инфраструктурой за счет внедрения современных цифровых и инженерных решений. Он будет реализовываться в рамках двух нацпроектов – «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда».

В сентябре Чибис сообщил о планах властей включить в стандарт для повышения комфортности российских городов «Умный город» биометрическую систему распознавания лиц. Однако речь идет не столько о вопросе безопасности, сколько о комфорте горожан и гостей мегаполисов. Специалисты предложили внедрить систему, которая бы позволила человеку расплачиваться за поездку в общественном транспорте лицом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.01.19

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