В российских городах оплачивать проезд в транспорте можно будет лицом

Власти планируют включить в стандарт для повышения комфортности российских городов «смарт-сити» биометрическую систему распознавания лиц, рассказал в интервью «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. Однако речь идет не столько о вопросе безопасности, сколько о комфорте горожан и гостей мегаполисов.

Ранее система распознавания, созданная специалистами Сбербанка и компании VisionLab, хорошо зарекомендовала себя в ходе тестирования на четырех станциях московского метрополитена. Она была призвана повысить безопасность, что и сделала. Благодаря ей правоохранители сумели распознать и задержать в подземке 42 рецидивистов.

Но теперь специалисты предлагают внедрить систему, которая бы позволила человеку расплачиваться за поездку в общественном транспорте лицом. «Сейчас идет дискуссия по поводу внедрения такой технологии в Москве. Очевидно, что из-за необходимости использовать карточки, время посадки пассажиров затягивается. А алгоритм распознавания лиц работает так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознает и списывает за проезд деньги с банковского счета», – сказал Чибис.

По его словам, к реализации совместного с «Ростелекомом» проекта министерство планирует привлечь китайские компании. Эксперты считают, что технологии биометрии и анализа событий в российских городах способны стать основой минимального стандарта «смарт-сити», к разработке которого ведомство уже приступило.

Андрей Чибис на конференции в рамках ВЭФ заявлял, что стандарт будет стержнем реализации проекта «Умный город», который предполагает внедрение цифровых технологий в сфере организации городского пространства, управления инженерной инфраструктурой и коммунальных услуг. Он также отметил, что во многих городах уже установлено достаточное количество камер для реализации проекта. «Это же не только вопрос безопасности, но и комфорта. Мы изучим эту технологию и в ближайшее время определимся с возможностью внедрения – конечно, в первую очередь, с точки зрения ее стоимости», – рассказал он.

На время проведения чемпионата мира по футболу к системе распознавания лиц в нескольких регионах было подключено около 500 камер городского наблюдения, метрополитена, стадионов, фанзон, а также передвижных биометрических комплексов, обслуживающих массовые мероприятия. Система помогла задержать в дни чемпионата мира по футболу более 180 правонарушителей, часть из которых находилась в федеральном розыске, а также отсеять фанатов, которым запрещено посещение спортивных мероприятий.

Впрочем, экспертов беспокоит вопрос безопасности хранения и обработки личных данных и другой конфиденциальной информации. Заведующий кафедрой телекоммуникационных систем Московского института электронной техники Александр Бахтин отметил, что на начальном этапе внедрения новых технологий всегда есть риск нарушения конфиденциальности. Существует достаточно много точек, в которых сведения могут быть перехвачены. «Томограф в поликлинике генерирует гораздо больше информации, чем видеопоток из какого-нибудь автобуса. Вопрос в том, кто ее анализирует и в каких целях. Хотелось бы, чтобы законодательство защищало нас от тех сотрудников, которые используют персональные данные неправомочно», – считает Александр Бахтин.

В «Ростелекоме» признают, что оборот таких данных – очень чувствительная тема, поэтому, как и в других странах, в России единая биометрическая система создается под контролем государства.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.09.18

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