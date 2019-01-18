Табак и алкоголь хотят выделить в спецмагазины с запретом входа для детей

Алкогольную и табачную продукцию в России можно будет продавать только в специализированных магазинах. С таким предложением выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

В законопроекте предлагается запретить продавать табак и алкоголь в обычных магазинах, передает RT. По мнению автора инициативы, эти товары должны быть представлены только в спецмагазинах, которые будут запрещены к посещению несовершеннолетними гражданами.

«До тех пор, пока алкоголь массово представлен во всех магазинах, полки со спиртным будут провоцировать молодежь на потребление алкогольной продукции. Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему», – пояснил Свинцов.

Кроме того, депутат уточнил, что в таких торговых точках нельзя будет продавать что-либо другое, за исключением сопутствующей табаку продукции, например, зажигалок. Так как продажа только сигарет, по словам парламентария, нерентабельна, такие магазины будут закрыты в ночное время из-за действующего запрета на реализацию алкоголя.

Осень прошлого года подобное предложение озвучил заместитель председателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль. Он предложил запретить продажу алкоголя в продуктовых магазинах на открытых полках. По мнению народного избранника, алкогольные напитки следует размещать в отдельных залах или закрытых шкафах по аналогии с табачными полками.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.01.19

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