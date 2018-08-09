Госдуме предложили запретить открытую продажу алкоголя на прилавках

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в продуктовых магазинах на открытых полках. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль. По мнению народного избранника, алкогольные напитки следует размещать в отдельных залах или закрытых шкафах по аналогии с табачными полками.

Депутат намерен лоббировать свою идею в ходе осенней сессии. «Спиртное нужно скрыть от глаз покупателей, как в свое время убрали с глаз табачные изделия – либо в отдельный зал, либо в закрытые шкафы. Не хотят так – пусть торгуют в алкомаркетах», – подчеркнул парламентарий.

По его словам, что ранее данная тема уже поднималась в Госдуме прошлого созыва, но рассмотрение отложили. «В России от употребления спиртного ежегодно умирают сотни тысяч человек. И одна из причин такого положения – доступность алкоголя. Вот вы заходите со своим маленьким ребенком в магазин купить ему, скажем, шоколадку. Видите холодильник с пивом и в дополнение к шоколаду для малыша покупаете пиво для себя. Мало того что себе вред наносите, так еще и ребенку пример показываете. Маленький человек видит эту покупку – и она сразу откладывается в его сознании в разряд «в порядке вещей»», – приводит «Прайм» слова Огуля.

Он уверен, что пиво должно находиться в отдельном торговом зале, чтобы снизить вероятность «случайной» его покупки. «Кроме того, выставляя на прилавки ряды бутылок с красочными этикетками, магазины как бы дают понять, что алкоголь это такой же продукт, как и любой другой», – отметил депутат.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.08.18

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