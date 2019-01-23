Российская армия лишается призывников из-за неправильного питания

Ежегодно около 135 тысяч юношей призывного возраста не попадают в армию из-за проблем, связанных с нарушением питания. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании в Госдуме.

«По данным комиссии Минобороны, каждый год порядка 135 тысяч призывников не попадают в армию по медицинским отводам по заболеваниям, связанных с нарушением питания», – цитирует Попову «Интерфакс».

Глава Роспотребнадзора пояснила, что речь идет не только об ожирении, вызванном обилием в рационе призывников вредной пищи, но и сердечно-сосудистых заболеваниях и сахарном диабете.

Попова добавила, что власти занимаются проблемами нездорового питания, и выразила надежду, что благодаря планируемым мерам небыстро, но постепенно статистика по количеству россиян, страдающих ожирением, будет снижаться.

Ранее начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор медицинской службы Александр Фисун сообщал, что около трети призывников освобождают от военной службы по медицинским показаниям. В частности, он напомнил, что юношей с ожирением третьей степени вообще не призывают в армию. По его словам, молодые люди все чаще питаются фаст-фудом, а такая пища не сбалансирована по количеству белков, жиров и углеводов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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