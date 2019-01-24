Минобороны: Данные о больных из-за неправильного питания призывниках завышены в 10 раз

В Министерстве обороны опровергли сведения о том, что ежегодно около 135 тысяч новобранцев освобождаются от призыва из-за проблем с питанием. Такие данные приводила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Минобороны уточнили, что из-за нарушений питания призывными комиссиями освобождаются от призыва на военную службу около 13 тысяч человек, передает «Интерфакс».

«Это всего около 6% от общего числа освобожденных от призыва на военную службу по состоянию здоровья с различными диагнозами. Данный показатель не превышает средние статистические данные по заболеваемости на протяжении долгих лет. Он в принципе не может являться критичным для выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу», – заявили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве добавили, что в число тех, кто не призывается в войска по медицинским показателям, не влияет на план по призыву. «Ежегодно весной и осенью задание на призыв, установленное указом президента РФ, выполняется в полном объеме», – пояснили в Минобороны.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании в Госдуме заявила, что каждый год порядка 135 тысяч призывников не попадают в армию по медицинским отводам по заболеваниям, связанных с нарушением питания. Она пояснила, что речь идет не только об ожирении, вызванном обилием в рационе призывников вредной пищи, но и сердечно-сосудистых заболеваниях и сахарном диабете.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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