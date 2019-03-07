«Время ромашек проходит»: россиянки рассказали о «правильных» подарках к 8 марта (ВИДЕО)

Накануне Международного женского дня социологи узнали, какие подарки ждут россиянки. В ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что выбор мужчин не совпадает с мечтами женщин.

Согласно данным исследования, более трети россиянок (38%) желали бы получить в качестве презента к 8 марта туристическую путевку. Чуть меньше – 36% участниц опроса были бы рады букету цветов. Почти четверть (23%) женщин были бы получить в подарок билет на концерт или в театр. Столько же не отказались бы от денег или подарочных сертификатов. В топ желаемых подарков вошли смартфоны и другие гаджеты (16%), бытовые приборы (14%), ювелирные украшения (13%), автомобиль (12%) и косметика (11%). Еще по 8% россиянок хотели ли бы получить в качестве презента книгу, компьютер или фото-, видеокамеру. Нашлись и те, кто мечтает стать обладательницей квартиры (2%). Однако 4% россиянок признались, что не хотят никаких подарков.

Между тем решения мужчин относительно подарков разительно отличаются от женских желаний. Большинство (68%) собираются преподнести цветы, 23% – парфюмерию и косметику, 22% – конфеты и алкогольные напитки, 17% – подарочный сертификат. Менее популярными подарками оказались сувениры, билеты на концерт или в театр, ужин в ресторане, ювелирные украшения и бытовые приборы – ими хотели бы обрадовать любимых по 10% мужчин.

9% выбрали бы в качестве презента гаджет, по 4% – игрушки, одежду и обувь. Что касается путевок на отдых, то их планируют подарить лишь 3% мужчин.

Руководитель Практики политического анализа и консультирования Департамента исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, комментируя итоги опроса, заявил, что основной вывод проведенного исследования состоит в том, что «8 марта женщины хотят внимания – и желательно, чтобы знаки внимания стоили подороже». «Большинство же мужчин мыслит еще по старинке, убеждая себя, что букет ромашек способен растопить сердце женщины и продемонстрировать ей искренность чувств. Но время ромашек проходит», – констатировал социолог. «Женщины хотят весомых подарков и чем моложе представительницы прекрасного пола, тем таких подарков должно быть больше, – пояснил он. – Радует, что пока не для всех женщин лучшими друзьями стали бриллианты, но тенденция налицо».

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 4 марта 2019 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Подарки и антиподарки на 8 марта. Опрос РИА «Новый День»

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.03.19

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