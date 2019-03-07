«Месть мужчин»: россиянки получат подарки «без фантазии» и калорийные банкеты

Российские мужчины, похоже, решили отомстить дамам за трусы и носки, преподнесенные в феврале, и тоже не заморачиваться с подарками как так называемому Женскому дню. Впрочем, возможно, что предпраздничные хлопоты в государственных структурах просто отражают отношение государства к прекрасной половине человечества.

Журналисты проекта Daily Storm изучили список тендеров, приуроченных к Международному женскому дню, и пришли к выводу, что даже крупнейшие госкорпорации не захотели особо тратиться, чтобы поздравить своих сотрудниц: суммы контрактов объясняются исключительно числом одариваемых.

Так, больше всего денег в этом году на подарки к 8 Марта потратила компания «Газпром Добыча Ямбург» – 11 миллионов рублей. На эти деньги закуплено 3,5 тысячи подарков. Придумать, чем порадовать газодобытчиц, должен был сам поставщик. Требования заказчика выглядели: «Подарочная продукция: товары народного потребления, предметы быта, предметы народных промыслов, аксессуары и т. п. Не допускается бытовая техника, продукты питания, кондитерские наборы».

На втором месте по стоимости заказа (5,1 млн руб) оказалось тульское «Конструкторское бюро приборостроения». Правда, в пересчете на число виновниц торжества, цена подарка оказалась гораздо скромнее, чем у газовиков Ямбурга: 1 тыс рублей – на эти деньги каждая сотрудница КЮ сможет приобрести себе все, что захочет в парфюмерных сетях Москвы и Тулы.

Женщины, работающие в ракетно-космическом центре «Прогресс» получат наборы шоколадных конфет за 290 рублей ( общая стоимость контракта 2,9 млн руб. Всего закуплено 10 тысяч наборов).

Руководство «дочки» «Роснефти» «РН-Ванкор» оказалось щедрее, но, возможно, потому, что дам у них гораздо меньше, чем в «Прогрессе»: на 1,98 миллиона рублей нефтяники приобрели 1 тыс 200 подарочных наборов, в которые вошли 100 граммовая банка растворимого кофе (производства Швейцарии или Германии), 100 граммов чая в керамической упаковке и 400 граммов шоколадных конфет премиум-класса («Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Бабаевский», «Краскон», либо белорусская «Коммунарка»).

Самым щедрым госучреждением в 2019-м оказался Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, потративший на подарки женщинам чуть больше миллиона рублей, отмечает Daily Storm. Сотрудницам достались подарочные сертификаты по цене 1 тыс руб каждый.

Любопытная ситуация сложилась и с банкетами: заказчики словно сговорились надавить на «любимый мозоль» большой части прекрасной половины человечества и затребовали для праздничных трапез суперкалорийные блюда.

Например, в Татарстане собираются угощать дам салатом оливье, кашами, эчпочмаком, различными видами мяса и колбасы, солениями, тушеной рыбой с рисом, куриной лапшой.

В одном из районов Москвы на стол во время банкета подадут пирожки с вишней, пирожки с яблочным повидлом, ватрушки сдобные с творогом, конфеты с вафельной начинкой, зефир.

В Новосибирской области приглашенным на праздник предложат котлеты, жареные куриные окорочка, бутерброды с красной рыбой, с помидором и сыром, с колбасой и огурцом, а также запеченную рыбу, фаршированный рулет, крабовый и блинный салаты.

Настоящее раздолье для любительниц поесть приготовили в одном из муниципальных округов Санкт-Петербурга: на столе будет и мясное ассорти, и рыбная нарезка, и свежие овощи, и рулеты из баклажанов с грецким орехом, и салаты – мясной и греческий, и жюльен (грибной), и пирожки (с капустой или с яйцом и луком), и заварное пирожное, и шоколадные конфеты, и фрукты.

Что же касается праздничных программ, то здесь все скромно. Например, на приеме у губернатора Краснодарского края женщин будут развлекать народными казачьими, популярными современными, а также патриотическими и детскими песнями. Часть из них исполнят хором.

В Подмосковье ждали спектакль Никиты Михалкова, но потом передумали и заказали духовой оркестр Олега Меньшикова. Получилось дешевле на 200 тысяч.

Жителей подмосковных сел будут развлекать Лада Дэнс, Прохор Шаляпин и Виктор Салтыков (цена последнего контракта 360 тысяч рублей).

Москва, новый День, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 07.03.19

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