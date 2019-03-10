В Москве прошли задержания участников митинга за свободный интернет

В ходе согласованного с властями митинга за свободный интернет в центре Москвы были задержаны 15 человек, заявил один из организаторов, председатель комитета «Либертарианской партии» Сергей Бойко. «Были задержаны 15 человек», – сказал он в ходе выступления со сцены, добавив, что основанием для задержания стали воздушные шары, с которыми люди пришли на акцию

Ранее заместитель председателя партии Кирилл Самодуров сообщил «Интерфаксу» о задержании восьми человек перед началом акции. Официальных подтверждений от правоохранительных органов о задержаниях пока не было.

Согласованный с властями Москвы митинг проходит на проспекте Академика Сахарова. Организатором мероприятия является незарегистрированная «Либертарианская партия». Акция направлена против ограничений в интернете.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил в своем телеграм-канале, что по данным МВД, на согласованную акцию пришли 6,5 тыс. человек, а по данным организации «Белый счётчик» – 12 тыс. человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.03.19

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