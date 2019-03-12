Эксперт оценил шансы на полное отключение интернета

Интернет полностью отключить возможно, но это очень сложный процесс из-за специфики сети, которая работает при помощи различных источников. Такое мнение озвучил Бен Сегал, разработчик компьютерной сети внутри Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

«Интернет был создан так, чтобы использовать резервные соединения. Так что его сложно убить, но возможно», – заявил Сегал, который был одним из менторов Тима Бернерса-Ли, создавшего 30 лет назад всемирную паутину (WWW).

По мнению эксперта, один из вариантов отключения интернета – ядерный взрыв в космосе на большой высоте, который не приведет к гибели людей, но приведет в негодность электронику и системы передачи связи, передает РИА «Новости».

Другой вариант – это полное уничтожение человечества, к которому приведет некий глобальный конфликт. «Но без уничтожения мира полностью отключить интернет сложно. Потому что, как я сказал, интернет был создан, чтобы работать при помощи различных источников. И пока есть радиосигнал, кабель, лазер – вы можете общаться через эти протоколы», – пояснил Сегал.

В то же время технологии не стоят на месте, указывается эксперт, а значит, возрастают возможности нанесения всемирной сети значительного урона. Например, в Китае полностью запрещен Google. Хотя пару лет назад, провернуть подобное силами одной страны казалось невероятным.

Женева, Служба информации РИА «Новый День»

Женева. Другие новости 12.03.19

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