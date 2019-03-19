«Ради здоровья россиян»: в Госдуме предложили вновь переводить стрелки часов

В Госдуму внесен законопроект о возвращении сезонного перевода часов. Автор документа, депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев объясняет свою инициативу необходимостью введения в стране более благоприятной системы исчисления времени, которая обеспечила бы эффективное использование светлого времени суток.

Законопроект предусматривает «перевод часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад» в целях «рационального использования светлого времени суток на территории Российской Федерации».

Документ направлен «на реализацию прав граждан на комфортную среду обитания, отдых, охрану здоровья, занятия физической культурой и спортом», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Его автор считает, что принятие поправок в федеральный закон «Об исчислении времени» «не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга, отдыха, занятий спортом», говорится в пояснительной записке. Депутат отмечает, что новый закон позволит ежегодно обеспечить жителей России в среднем почти 200 часами дополнительного светлого времени суток.

В документе также указывается, что в настоящее время «в большинстве регионов страны наблюдаются чрезмерно ранние рассветы на протяжении большей части года (в летний период – в 2-4 часа ночи) и чрезмерно ранние закаты», что вызывает «вполне объяснимое и справедливое недовольство» россиян.

Автор законопроекта перечисляет и другие плюсы от перевода стрелок часов – «уменьшение расходов населения на оплату электроэнергии», «снижение количества ДТП за счет смещения основной интенсивности дорожного движения на более безопасное светлое время суток», «обеспечение безопасности граждан на улицах в вечернее время».

«Система сезонных переводов времени является эффективной мировой практикой и широко применяется в странах, расположенных в сходных с Россией географических условиях, – подчеркнул парламентарий, напомнив, что в «России и СССР сезонные переводы применялись в течение 30 лет с 1981 по 2011 год, не вызывая существенных нареканий».

Между тем коллеги депутата усомнились в целесообразности возврата сезонного перевода времени в России. В частности, об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный (КПРФ). Парламентарий обратил внимание на то, что при переходе на постоянное время приводились такие же данные о пользе этого фактора для здоровья и экономики, передает РИА «Новости».

Напомним, в июне 2011 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал закон, отменяющий переход на «зимнее время». Россия жила по постоянному «летнему» времени, которое отставало от астрономического на два часа, до конца октября 2014 года. В ночь на 26 октября того же года страна перешла на «вечное зимнее» время.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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