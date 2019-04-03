Россия стала лидером Европы по числу заключенных и тратам на тюрьмы

Лозаннский университет подготовил доклад для Совета Европы о количестве заключенных в разных странах и тратам на пенитенциарную систему.

В 2018 году в России в колониях содержалось 602 176 человек, пишут «Ведомости». На 100 тысяч жителей приходится 418 заключенных, что в четыре раза превышает долю тюремного населения стран Европы в среднем. В европейских государствах на 100 тысяч жителей приходится 102 лишенных свободы гражданина.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) распоряжается самым большим в Европе бюджетом на тюрьмы – 3,9 млрд евро, говорится в докладе. Однако на заключенных тратится в десятки раз меньше, чем в среднем в Европе. В российских тюрьмах на осужденных выделяют всего 2,5 евро в день, тогда как в европейских колониях ежедневная стоимость содержания – 66,5 евро. По этому показателю Россия отстает и от таких стран как Азербайджан – 6 евро, Молдавия – 9,4 евро, Грузия – 11,7 евро.

Как пояснил глава юридического департамента «Руси сидящей» Алексей Федяров, европейские эксперты не учли тот факт, что российские заключенные содержат себя сами, компенсируя издержки колоний из зарплат и пенсий. В результате ежедневные траты на осужденных оказались в докладе слишком низкими.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.04.19

Роструд напомнил о графике праздничных выходных в мае. / Свердловская область получит 450 миллионов из федерального бюджета на ремонт дорог. / Демографический план Путина под вопросом: в России растет смертность населения. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»