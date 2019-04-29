Итоги выборов на Украине безразличны для россиян: «Неважно, кто победил»

Треть россиян считает победу комика Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине более выгодной для России, чем переизбрание Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют итоги опроса «Левада-центра».

Согласно данным исследования, две трети респондентов (68%) признались, что в той или иной степени следили за президентской гонкой в соседней стране, в том числе 30% – довольно внимательно. Еще треть опрошенных (29%) заявила об отсутствии интереса.

Большинство респондентов (55%) придерживается мнения, согласно которому «для России не имеет значения, кто победит на этих выборах». При этом 31% участников опроса отдали предпочтение шоумену Владимиру Зеленскому. Действующему президенту Украины Порошенко симпатизировали 2% опрошенных. Затруднились с ответом 12% участников опроса.

Из тех, кто следил за избирательной кампанией на Украине, 51% россиян полагает, что любой ее исход не имел бы для России никакого значения. По мнению 40% этой категории респондентов, для России была бы лучше победа Зеленского. Предпочтение Порошенко отдали 2%.

Опрос проводился 18-23 апреля 2019 года среди 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков, комментируя итоги исследования, отметил, что самое большое внимание к украинским выборам было у людей старшего возраста, активно включенных в телеаудиторию. При этом телевидение, замечает социологи, «давало свои интерпретации» (здесь и далее цитаты газеты «Ведомости»).

Задачей российской пропаганды, по словам Гудкова, было топить Порошенко, а Зеленский был непонятен. «Не то чтобы Зеленский пользовался поддержкой, но он не рисовался такими черными красками, как Порошенко», – отметил социолог.

Гудков предположил, что телевидение займет выжидательную позицию – будут проверять реакцию Зеленского: «Это уже началось в эфире федеральных каналов». Однако, по его мнению, «к концу лета, ближе к выборам в Верховную раду, пропаганда развернется снова».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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