Россиянам урежут новогодние каникулы

Продолжительность новогодних каникул в 2020 году составит восемь дней вместо десяти – как в текущем и прошлом годах. Соответствующий проект правительства РФ сегодня рассмотрит трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, пишет «Российская газета». Завизированный документ предстоит подписать главе кабмина.

Дни новогоднего отдыха будут сокращены из-за технических причин. В 2018 и 2019 годах увеличение новогодних каникул происходило за счет двух выходных – 30 и 31 декабря. В прошлом году они выпадали на субботу и воскресенье. Годом ранее суббота, 29 декабря, была перенесена на понедельник – 31 декабря. В этом году 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому увеличения праздничных дней не произойдет. Выходные дни 4 и 5 января, выпадающие на субботу и воскресенье, планируется перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая.

Документ устанавливает и другие праздничные выходные дни. В честь Дня защитника Отечества в новом году предлагается отдыхать с 22 по 25 февраля, в честь Международного женского дня – с 7 по 9 марта. В мае жители РФ не будут работать с 1 по 5 и с 9 по 11 мая. На День России население получит трехдневные выходные – с 12 по 14 июня. В честь Дня народного единства планируется установить один день отдыха – 4 ноября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.05.19

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