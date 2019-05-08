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Среда, 8 мая 2019, 10:12 мск

Новости Общество

Минтруд сформировал график праздничных выходных на 2020 год

Минтруд сформировал предложение по переносу выходных дней в 2020 году. «С целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Минтруд России подготовил проект постановления правительства России, закрепляющего порядок переноса дней отдыха в 2020 году», – следует из сообщения ведомства.

Так в министерстве предложили перенести выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник).

Таким образом, в 2020 году планируются следующие дни отдыха:

с 1 по 8 января;

с 22 по 24 февраля;

с 7 по 9 марта;

с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая;

с 12 по 14 июня;

4 ноября.

Проект постановления размещен для общественного обсуждения на портале правительства.

Москва, Иван Гридин

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