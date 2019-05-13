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NewDayNews.ru

Понедельник, 13 мая 2019, 16:44 мск

Новости Экономика

Голикова оценила влияние продолжительных майских праздников на ВВП

Фото: пресс-служба Кремля

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что длинные майские праздники не оказывают выраженного влияние на ВВП, так как общее количество выходных в году сохраняется. В Этом году на майские праздники пришлось сразу девять выходных дней – с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.

«Я не думаю, что это (перенос праздников с января на май) ударяет (по ВВП) – ведь количество-то общее праздников сохраняется. Они передвигаются просто с Нового года на майские», – сказала Голикова РИА «Новости». При этом, по её словам, благодаря длинным майским выходным у людей появляется как возможность отметить трогательный и важный праздник – День Победы, так и заняться хозяйством, поработать на дачах и огородах.

Как писал «Новый День», на днях Минтруда подготовило предложения о переносе выходных в 2020 году. Соответствующий проект постановления правительства России размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В случае одобрения документа, в следующем году россиян снова будут ждать длинные майские праздники с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.05.19

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© 2019, РИА «Новый День»

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