«У ребенка должно быть свое жилье»: Минюст инициировал новый вид алиментов

Минюст России предлагает ввести новый алиментов – отцов или матерей, которые платят алименты и живут отдельно от детей, могут обязать выплачивать дополнительные деньги для обеспечения своих отпрысков собственным жильем. Разработанный ведомством законопроект предусматривает внесение соответствующей поправки в статью 86 Семейного кодекса РФ.

Новый вид алиментов предлагают платить лишь в том случае, если дети будут признаны нуждающимися в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий, сообщает «Парламентская газета». Принимать решение о дополнительном взыскании денег с родителя будет суд, учитывая «материальное и семейное положения родителей, детей и иных заслуживающих внимания интересов сторон».

В документе прописано, что ни у ребенка, ни у родителя, с которым он живет, не должно быть пригодного для постоянного проживания жилья. Помимо этого, отец либо мать должны находиться «в трудной жизненной ситуации», то есть не иметь возможность тратить средства на недвижимость. Плательщик алиментов при этом должен быть трудоспособным.

В Минюсте заявили, что их инициатива направлена на защиту жилищных прав ребенка. Авторы документа рассчитывают, что новшество в законодательстве позволит суду оценивать ситуацию в каждом конкретном случае и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты.

Законопроект уже поддержали члены Совета при Президенте РФ по кодификации гражданского законодательства под председательством главы думского Комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. По словам парламентария, в случае утверждения поправок «появится возможность привлекать родителя к дополнительным расходам, которые необходимы для обеспечения права ребенка на жилище».

Согласно нынешней редакции статьи 86 Семейного кодекса, оба родителям должны нести дополнительные расходы на детей, если у ребенка есть исключительные обстоятельства: к примеру, тяжелая болезнь, увечье, нетрудоспособность или необходимость оплаты постороннего ухода за ними. Этот перечень не является исчерпывающим. При отсутствии соглашения между родителями об участии в несении дополнительных расходов применяется судебная процедура взыскания.

Ранее Минюст России уже предлагал ввести новые формы алиментов. В феврале 2019 года ведомство предложило обязать родителей содержать своих детей во время их учебы в вузах и других образовательных учреждениях.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.06.19

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