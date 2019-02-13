Глава Минюста предложил обязать родителей платить алименты студентам

В России следует ввести минимальный размер алиментов, которые родители должны будут выплачивать своим совершеннолетним трудоспособным детям, которые обучаются по очной форме в вузах и других образовательных учреждениях. Такое предложение озвучил глава министерства юстиции Александр Коновалов.

«В сфере семейного законодательства, законодательства о детстве должны быть выработаны и реализованы следующие предложения: уточнение защиты прав и законных интересов ребёнка, установление обязанности родителя содержать совершеннолетних трудоспособных (детей), обучающихся на очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», – сказал Коновалов выступая в Совете Федерации.

По его словам, необходимо также установить минимальный размер алиментов. Должны ли будут родители работающих студентов-очников выплачивать алименты, автор инициативы уточнять не стал. Действующий Семейный кодекс обязывает родителей содержать детей до их совершеннолетия.

Это не первая подобная инициатива. Так, в 2015 году с предложением предоставить право студентам-очникам на получение алиментов от своих родителей выступил депутат Госдумы шестого созыва, единоросс Мамед Абасов, напоминает РБК. По его мнению, на такую помощь должны рассчитывать молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Тогда эта инициатива не нашла поддержки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.02.19

После года «анархии» в комитете по экологии появится начальница. / В Екатеринбурге принимают новые меры защиты от кори: прививки будут ставить сотрудникам крупных коммерческих компаний. / ВСМ Екатеринбург – Челябинск все? Правительство РФ не включило мегапроект в свои планы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»