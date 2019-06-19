ИИ сделает билеты для ЕГЭ индивидуальными

Варианты заданий единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут стать индивидуальными благодаря их переводу в компьютерную форму, пишут «Известия» со ссылкой на текст доклада правительства РФ Федеральному собранию о политике в сфере образования.

«Тезис о переводе ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму зафиксирован в докладе в числе основных задач, направленных на совершенствование и развитие общего образования. В результате станет возможна «автоматическая генерация индивидуальных вариантов контрольных измерительных материалов», говорится сказано в документе.

Впрочем, пока неизвестно, в какие сроки произойдет переход. В Рособрнадзоре пообещали дать развернутый ответ позже. По мнению авторов инициативы, новация позволит решить проблему списывания и «сливов», а также уменьшит количество критиков единого госэкзамена. Сходные технологии на основе искусственного интеллекта можно использовать и при проведении школьных олимпиад, считают эксперты.

На сегодняшний день ЕГЭ и ОГЭ сдаются письменно на бланке, затем работы сканируются, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы – эксперты. При этом ранее в Рособрнадзоре сообщали, что рассчитывают перейти к автоматизированной проверке всех заданий ЕГЭ к 2030 году, пишет издание.

Москва, Иван Гридин

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