Школьникам хотят открыть доступ в интернет на ЕГЭ

Школьникам хотят разрешить пользоваться интернетом при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) по гуманитарным предметам. Об этом сообщили в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ), который занимается разработкой заданий ЕГЭ и ОГЭ. Изменить процедуру сдачи экзаменов позволит ее перевод в электронную форму.

По словам директора института Оксаны Решетниковой, компьютерная форма сделает возможным на экзаменах по гуманитарным предметам «поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными». Кроме того, составители экзаменов рассматривают возможность появления заданий с видеофрагментами и экспериментами на цифровой модели на экзаменах по предметам естественно-научного цикла, сообщают «Известия». К примеру, к компьютеру будут подключать датчики, которые заменяют динамометры, амперметры и вольтметры – в результате эксперимент становится цифровым, пояснила Решетникова.

Она также отметила, что школьникам могут разрешить использовать различные мультимедийные источники. В частности, они получат возможность работать с геоинформационными системами в географии.

Точные сроки запуска новшеств пока неизвестны, но, по оценкам ФИПИ, на их разработку и внедрение уйдет не менее пяти лет. Эксперты положительно оценили нововведения. По их мнению, изменения позволят лучше оценить критическое мышление школьников, их умение работать с информацией.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ планируют перевести в компьютерную форму, что позволит сделать варианты заданий индивидуальными и решить проблемы списывания и «сливов» экзаменационных материалов до начала сдачи ЕГЭ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.06.19

Владимир Познер упрекнул москвичей за то, что они не вышли на защиту екатеринбургского сквера. / Медсестра, сообщившая о низких зарплатах областному прокурору, рассказала, что ей подкинули в кабинет запрещенные вещества (ДОКУМЕНТЫ). / Курганский прокурор выиграл суд против городской мэрии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»