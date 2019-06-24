В российских вузах сокращается число бюджетных мест

Согласно прогнозу правительства число бюджетных мест в российских вузах в ближайшие пять лет сократится. При этом количество абитуриентов ежегодно растет, что уменьшает шансы получить высшее образование за счет государства.

В 2017 году суммарная численность выпускников школ и иностранных абитуриентов, принятых на бюджетные места в вузах, составляла 575,7 тысячи, затем показатель вырос до 597,6 тысячи и к 2019-му снизился до 518,4 тысячи, пишут «Известия». В 2020 году прогнозируется его дальнейшее снижение на 2% и далее на 4% ежегодно – до 432,4 тысячи в 2024-м.

При этом число выпускников будет планомерно расти: в 2019 году их будет 713,8 тысячи человек, а к 2024 году – уже 823,8 тысячи. В результате конкурс на одно бюджетное место вырастет с 1,4 человека до 1,9. В итоге шансы поступить на бесплатное отделение сократятся примерно на четверть.

В некоторых федеральных вузах указывают, что число бюджетных мест только растет от года к году, основное сокращение наблюдается в региональных высших учебных заведениях. Эксперты считают сложившуюся ситуацию проблемой.

По словам президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, не имея возможности получить бесплатное образование, выпускники из регионов будут стремиться в столицу и другие крупные города. «Перспективная молодежь будет уезжать в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, чтобы учиться в федеральных учреждениях, где бюджетные места будут. Немногие из них вернутся домой. Соответственно, поднимать экономику депрессивных регионов будет некому, и это тревожная тенденция», – считает специалист.

Исправить положение могут дотации из федерального бюджета для увеличения числа бесплатных мест в региональных вузах. «Ведь именно депрессивные регионы больше всего нуждаются в лучших специалистах. Их проблематично привлечь из преуспевающих субъектов. Поэтому нужно сделать так, чтобы перспективная молодежь не уезжала, а имела возможность выучиться дома и затем внести вклад в развитие своего региона», – отмечает эксперт.

В то же время ожидать снижения платы за обучение в вузах никаких оснований нет. Организация учебного процесса стоит дорого и будет расти дальше, как и запросы студентов, а также ожидания будущих работодателей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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