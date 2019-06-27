Высшее образование в России становится менее доступным

За год стоимость получения высшего образования в России значительно выросла. В среднем по стране семестр обучения в вузе обойдется в 68,9 тысячи рублей. По словам экспертов, к сентябрю услуги высших учебных заведений подорожают еще больше.

По данным Росстата, индекс потребительских цен на услуги высшего профессионального образования в мае 2019-го к тому же месяцу прошлого года составил 115%. Таким образом, учеба в вузе стала дороже на 15%, пишут «Известия».

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) семестр обучения в государственных и муниципальных вузах в среднем по стране стоил 68,9 тысячи рублей, год назад этот показатель составлял 58 тысяч рублей (рост на 19%). В негосударственных учебных заведениях динамика та же – 46,3 тысячи в 2018 году и 55,2 тысячи рублей в 2019-м.

Опыт прошлых лет показывает, что к началу учебного года стоимость договорного обучения вырастет в пределах 20%. На это влияют несколько факторов, в том числе и необходимость удерживать зарплаты преподавателей на уровне 200% от средних по региону в соответствии с майскими указами президента. «Кроме того, число бюджетных мест снижается, а абитуриентов, наоборот, становится больше. Это создает повышенный спрос на платное обучение, тут чисто экономический механизм», – говорят эксперты.

В Федеральной антимонопольной службе не видят никаких нарушений в увеличении стоимости высшего образования. Постановление правительства от 15 августа 2013 года № 706 регулирует только порядок оказания платных образовательных услуг, но не регламентирует их размер. Цены на услуги учебных учреждений не подлежат государственному регулированию и формируются на основе рыночного механизма баланса спроса и предложения с учетом конкуренции.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.06.19

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