Власти пытаются не допустить сокращения бюджетных мест в вузах

Российские власти попытаются переломить тенденцию сокращения числа бюджетных мест в вузах. Для этого пересмотрят формулу «Закона об образовании». Об этом заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

«На самом деле, количество бюджетных мест не сократится. Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу Закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах. Сейчас демография меняется, начало расти количество выпускников школ. Поэтому и цифру 800 нужно увеличить. Что и будет сделано, – написал парламентарий на своей странице на Facebook. – России нужно больше образованных людей, а не меньше».

Ранее газета «Известия» сообщила, что к 2024 году согласно прогнозу правительства число бюджетных мест в российских вузах сократится. При этом количество абитуриентов ежегодно растет, что уменьшает шансы получить высшее образование за счет государства.

По данным издания, в настоящее время количество бюджетных мест составляет 518,4 тысяч, а через пять лет оно уменьшится до 432,4 тысячи. В то же время число выпускников в 2019 году составит 713,8 тысячи человек, а к 2024 году – уже 823,8 тысячи.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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