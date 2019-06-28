Россиянам запретили держать в квартире бегемотов и крокодилов

Правительство утвердило список животных, которых нельзя содержать в домашних условиях. Запрет не распространяется на цирки, дельфинарии и зоопарки. Кроме того, звери, приобретенные ранее, могут дожить свой век, забирать их у хозяев не будут.

В перечне животные, запрещенные к содержанию, сгруппированы в 33 отряда (подотряда) и объединены в 8 классов (пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы).

В список включили не только хищников и ядовитых существ, которые представляют опасность, но и те виды, условия обитания которых сильно отличаются от условий содержания в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели.

В частности, россиянам запретили держать королевских кобр, гадюк, крокодилов и черепах, скорпионов, некоторые виды пауков, моржей, львов и тигров, леопардов, ягуаров и пум, бегемотов, пеликанов, фламинго и страусов. С полным списком запрещенных животных можно ознакомиться на сайте правительства.

«Животные, приобретенные до 1 января 2020 года, могут находиться на содержании их владельцев до наступления естественной смерти таких животных», – говорится в постановлении кабмина.

Запрет не распространяется на использование таких животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах и т.д. При этом допускается содержание в особых случаях, при этом должен быть уведомлен территориальный орган Росприроднадзора.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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