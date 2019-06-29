Николай Дроздов высказался о запретном списке животных

Учёный-зоолог и биогеограф, профессор географического факультета МГУ имени Ломоносова, телеведущий, путешественник и популяризатор науки Николай Дроздов прокомментировал утвержденный в России список животных, которых запрещается держать дома, сообщает «Говорит Москва».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных, в который в первую очередь вошли крупные хищники и ядовитые животные. Николай Дроздов считает, что в связи с запретом проблем у ученых не возникнет, так как они будут содержать необходимых для исследований животных в специальных учреждениях.

Он напомнил о происшествии советских времен. Семья Берберовых в Баку содержала дома льва. Животное напало на человека. Льва застрелили. «Потом они завели второго льва, а к нему завели пуму, которая убила мальчика и сняла скальп с хозяйки», – посетовал Дроздов.

Как писал «Новый День», постановление со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями было подписано Медведевым в пятницу, 28 июня. В список вошли несколько видов змей, ящериц, черепах, земноводных, паукообразных, крокодилы. Под запрет также попало содержание некоторых видов млекопитающих. В частности, медведи, волки, тигры, львы и гиены.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.06.19

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