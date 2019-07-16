В России ввели новый ГОСТ при фотографировании младенцев

В России с 2020 года вступает в силу государственный стандарт, который должен соблюдаться при предоставлении фотоуслуг с участием новорожденных. Младенцев нельзя фотографировать без согласия родителей, а фотографу будет необходима медицинская книжка.

Согласно новому ГОСТу новорожденными считаются дети в возрасте до 28 дней включительно, передает RT со ссылкой на текст стандарта. Заказать фотосессию могут только родители или законные представители ребенка. При этом они должны подписать согласие на фотосъемку и обработку персональных данных.

Снимать малыша на камеру можно только в присутствии родителей. Фотограф должен следить за тем, чтобы ребенок не оставался без присмотра.

В стандарте также четко прописаны условия фотосъемки. Так помещение, где проходит фотосессия должно проветриваться или кварцеваться. Любы игрушки, соски, качели и подушки, должны соответствовать требованиям безопасности и быть гипоаллергенными. Температура воздуха в студии не должна опускаться ниже 22 °С, а относительная влажность – составлять 50-70%.

Ужесточены и требования к фотографу. Он должен быть совершеннолетним, иметь опыт работы и регулярно проходить курсы повышения квалификации. При себе иметь паспорт и личную медицинскую книжку. Не допускаются к работе с младенцем люди с психическими расстройствами, проблемами со зрением, а также имеющие «социально опасные заболевания» (гепатит, ВИЧ, СПИД, туберкулез и другие хронические инфекции). Кроме того, детским фотографам необходимо отказаться от вредных привычек, таких как пристрастие к спиртным напиткам, курение и употребление наркотических веществ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.07.19

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