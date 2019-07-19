ГОСТ на фотосессии младенцев отменили из-за людей с ВИЧ

Государственный стандарт, в котором прописаны правила фотографирования новорожденных, отправили на доработку. Стало известно, что положение нарушает права ВИЧ-инфицированных людей.

Отменил новый ГОСТ своим приказом Росстандарт, пишут «Известия». В частности, в ведомство поступили обращения, в которых говорилось, что стандарт запрещает брать на работу фотографа младенцев людей с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а это ущемляет их права.

Документ вернули на доработку в связи с несоответствием стандарта предусмотренному законом принципу достигнутого с общественностью консенсуса, отметили в пресс-службе Росстата.

О появлении нового ГОСТА, который должен соблюдаться при предоставлении фотоуслуг с участием новорожденных, стало известно 16 июля. Среди прочего стандарт регламентировал требования к здоровью фотографа. Он должен быть совершеннолетним, при себе иметь паспорт и личную медицинскую книжку. Не допускаются к работе с младенцем люди с психическими расстройствами, проблемами со зрением, а также имеющие «социально опасные заболевания» (гепатит, ВИЧ, СПИД, туберкулез и другие хронические инфекции).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.07.19

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