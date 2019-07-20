Мэрии Москвы поставили ультиматум

В Москве прошла акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Выборы в Московскую городскую Думу седьмого созыва состоятся 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам. Документы на регистрацию сдали 290 человек, 273 из них зарегистрировали, 57 в регистрации отказали. Возмущенные решением окружных избирательных комиссий москвичи вышли на улицу.

По данным московской полиции в сегодняшней акции на проспекте Сахарова приняли участие 12 тысяч человек. СМИ, ссылаясь на проект «Белый счетчик», сообщают от 22,5 тысячах.

Участники акции выдвинули властям ультиматум: если независимых кандидатов не допустят к выборам, следующую массовую акцию протеста через неделю проведут под окнами мэрии.

По данным ОВД-Инфо, во время акции задержали трех человек, одному из них сломали руку.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 20.07.19

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