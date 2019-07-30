Не от хорошей жизни: россияне продолжают экономить и копить

Более половины (59%) жителей России считают, что сейчас неблагоприятное время для крупных покупок. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Об обратном заявляют 24% респондентов.

Негативно участники опроса оценивают и ситуацию с кредитованием. 72% респондентов полагают, что сейчас неблагоприятное время для того, чтобы брать кредиты, противоположного мнения придерживаются 13% опрошенных.

Социологи выяснили, что почти половина респондентов (46%) считают, что сейчас лучшее время для того, чтобы положить свободные деньги на банковский счет. Каждый третий (32%) думает, что лучше забрать наличность из кредитных организаций. Еще каждый пятый (22%) не знает, как поступить правильней в нынешней ситуации.

Как показало исследование, жители России сохраняют тренд на экономию. 68% считают, что сейчас лучше тратить по минимуму, чтобы сохранить на будущее максимально возможную сумму. 23% предпочитают побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения вложить во что-нибудь ценное. Еще 9% россиян затруднились с ответом.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 27 июля 2019 года среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонном интервью.

По данным Росстата, реальные доходы россиян, рассчитанные с вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию, в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Три четверти россиян признались, что им не хватает денег до получения следующей зарплаты. Только 5% работающих граждан могут откладывать сбережения, следует из данных исследования, проведенного сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.07.19

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