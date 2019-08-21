Российские учителя не хотят постигать новые технологии преподавания

Учителя в Российских школах не спешат внедрять новые технологии преподавания и предпочитают учить по старинке. По словам самих педагогов, им банально не хватает времени на подготовку к инновационному уроку из-за множества совещаний и бесконечной работы с документами.

Исследование проблем отсутствия у педагогов интереса к использованию новых технологий обучения провели ученые Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС. В опросе приняли участие 173 учителя начальной школы и 239 преподавателей средних и старших классов, передает РБК.

Самые главные трудности заключаются в отсутствии у педагогов потребности и интереса к использованию новых технологий, а также недостаточной компетентности в «теории технологизации образования». На третьем месте – неумение организовать исследовательскую, самостоятельную, проектную, групповую работу школьников и незнание технологии экспериментальной и исследовательской педагогической деятельности.

Кроме того, учителя не умеют адаптировать получаемую информацию о технологиях обучения к собственной профессиональной деятельности, а также не знают методик педагогической диагностики, снятия стрессов и тревожности у школьников. У них нет возможности проходить методические стажировки.

По итогам исследования выяснилось, что в российских школах по-прежнему преобладают старые, классические методы преподавания. По мнению ученых, все дело в нехватке времени у учителей на подготовку к занятиям. Так педагог тратит 40% своего рабочего дня на приготовление к традиционному уроку, подготовка к инновационному занятию потребует на 20% больше времени.

Сами учителя признают необходимость увеличения доли компьютерного и интерактивного обучения, самостоятельных работ в классе и конференций. При этом преподаватели жалуются на избыток совещаний, отсутствие компетентных консультантов и недостаточное предложение услуг со стороны курсов повышения квалификации.

«Сложно ожидать от педагога высокой мотивации, интереса к инновационной деятельности, если он перегружен, не может получить своевременной и адекватной помощи со стороны администрации школы, методистов, организаций дополнительного профессионального образования», – заключили авторы исследования.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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