Становится только хуже: россияне поставили диагноз школьному образованию

Около половины россиян (44%) считают, что качество российского школьного образования в последние годы ухудшается. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественного мнение», проведенного в преддверии Дня учителя, отмечаемого 5 октября. Год назад такое мнение разделяли 35% участников опроса.

При этом четверть респондентов полагает, что качество образования в школах не изменилось. Только 15% участников опроса убеждены, что в российских школах стали учить лучше. Затруднились с ответом 16% россиян.

В то же время, из данных опроса следует, что 42% респондентов оценивают качество современного российского школьного образования в целом как среднее, 33% – как плохое и только 12% – как хорошее. Свою позицию не смогли сформировать 13% опрошенных.

Между тем 42% россиян считают, что учителя сегодня справляются со своими обязанностями «отлично и хорошо». По мнению трети респондентов (31%), педагоги выполняют свою работу удовлетворительно. 10% ставят учителям оценку «плохо и очень плохо». Затруднились ответить 17% опрошенных.

Согласно данным исследования, у 68% респондентов есть дети, внуки и близкие родственники, которые учатся в школе. 39% из них признались, что им нравятся учителя, у которых учатся их близкие, 9% заявили о противоположном. Каждый пятый затруднился с ответом.

Стоит отметить, что сейчас, как и 14 лет назад, 65% россиян считают профессию учителя непривлекательной. Обратного мнения придерживаются 23%. Затруднились определиться с позицией 12% россиян.

При этом больше половины участников опроса (62%) считают, что учителя наряду с преподавательской работы должны заниматься воспитанием учеников. Немногим более трети респондентов (34%) полагают, что педагоги должны только преподавать.

66% россиян признались, что в школьные годы был учитель, который повлиял на их взгляды и убеждения. Треть заявила, что «учителя жизни» у них не было.

Опрос «ФОМнибус» проводился 28-29 сентября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.19

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