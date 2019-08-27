Минпросвещения РФ: «Учителя не должны писать отчеты о деревьях и сбитых сосульках»

Минпросвещения России работает над тем, чтобы максимально освободить школьных педагогов от лишней бумажной работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня на большом педагогическом совещании в Екатеринбурге директор департамента управления делами Минпросвещения Вероника Кравчук. «В школы спускают множество запросов, зачастую очень странных. Например, отчеты о количестве посаженных деревьев и сбитых сосулек. Мы проанализировали перечень избыточной отчетности и подготовили изменения в законодательство», – рассказала она. По словам чиновницы, в работе учителя должны быть только четыре основных документа: рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник.

Еще одна проблема, кроме бюрократизма, – это старение учительского корпуса. По словам Вероники Кравчук, 39% российских учителей – старше 50 лет. 70% студентов педагогических вузов не доучиваются до диплома, а из тех, кто доучивается, половина не идет работать по специальности. Среди причин этого – и высокая нагрузка, и низкие зарплаты, и сложности с получением жилья. Министерство, по ее словам, старается последовательно решать все эти задачи.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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