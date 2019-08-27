Представитель Рособрнадзора: «Предлагаю поощрять учителей, которые ставят двойки»

Необычная, даже революционная идея прозвучала сегодня в Екатеринбурге, где на большое педагогическое совещание съехались не только тысячи свердловчан, но и представители Минпросвещения и Рособрнадзора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник одного из управлений Рособрнадзора Евгений Семченко заявил, что государство переходит к кардинально новой системе оценки эффективности школ. Принято решение уделять большее внимание объективности показателей, которые приходят в столицу из регионов. По мнению Семченко, качество начального образования в России – по-прежнему одно из лучших в мире, если не первое, то второе. Но чем ближе к старшей школе, тем реальные показатели хуже. «По ряду предметов от 20 до 40 % детей не могут в нужном объеме усвоить образовательные стандарты, а без понимания причин этого явления невозможно развитие», – пояснил чиновник. По его мнению, нельзя забывать о детях, которым учеба дается сложно, поэтому искусственное завышение оценок – зло.

«Три года назад, проведя проверку аттестации в четвертых классах, мы ужаснулись! Оказалось, что в России – десятки муниципалитетов, где десятки, сотни, тысячи школ, где сотни и десятки тысяч детей не получили ни одной двойки, тройки, четвёрки! 100% пятерок! Вспомните, как работали в СССР: если в школе было больше 40% пятёрок, то приходил и проверял инспектор. Верить таким данным нельзя, это совершенный паноптикум, – заявил Семченко. – Мы больше не наказываем за низкие результаты – нельзя ни директора, ни завуча, ни учителя наказывать. За низкие результаты нужно похвалить и оказать школе помощь. Мы ведь понимаем, что в сельскую школу не поедет «краснознаменный» выпускник федерального университета. Зачем рисовать липовые оценки? Нельзя пудрить мозги детям и родителям», – считает он. Также, по его мнению, школы, которые докажут, что ставят оценки честно, следует освободить от проверок. Предложение вызвало овации в зале.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 27.08.19

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