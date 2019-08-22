Минпросвещения РФ выступило против включения World of Tanks в школьную программу

В Министерстве просвещения России не поддержали предложение включить в школьную программу компьютерные игры. По мнению ведомства, это приведет к переутомлению учеников.

В министерстве пояснили, что школьная программа сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке, а добавление киберспортивных дисциплин приведет к переутомлению учащихся, передает RNS.

В Минпросвещения отметили, что геймификация применяется в развитии современных образовательных технологий, как в России, так и за рубежом. Однако, чиновники полагают, что получать новые и актуальные навыки ученики могут «как в ходе внеурочной деятельности в школе, так и в системе дополнительного образования». Ведомство приветствует «профильные тематические занятия в сфере ИТ и программирования, лекции, соревнования, которые проходят в регионах на регулярной основе».

Ранее эксперты «Института развития интернета» предложили внести ряд компьютерных игр в школьные факультативы. По мнению специалистов, симуляторы способствуют развитию у детей логики, скорости реакции, креативного потенциала, а также умения работать в команде. В списке рекомендованных игр значатся Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame. Авторы инициативы полагают, что подобные занятия помогут предупредить появление сетевых зависимостей и фобий подростков, а также станут альтернативой опасным и социально агрессивным субкультурам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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