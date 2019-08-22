Виртуальный футбол и «танчики»: эксперты подобрали игры для школьного киберспорта

Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали компьютерные игры, которые можно проходить на факультативах по киберспорту в российских школах. По мнению специалистов, симуляторы способствуют развитию у детей логики, скорости реакции, креативного потенциала, а также умения работать в команде.

В списке, направленном на рассмотрение в Минпросвещение, представлены игры различных жанров: стратегии в реальном времени (RTS), многопользовательские онлайн-арены сражений (MOBA), коллекционные карточные онлайн-игры и различные симуляторы – футбольные, танковые, передает РБК. В частности, в перечень вошли Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.

Эксперты опирались на популярность игры у школьников, своевременную поддержку от разработчиков, а также не забывали о соответствие возрастной маркировки 14+, чтобы сохранить психологическое здоровье детей в безопасности. В ИРИ отметили, что выбранные дисциплины позволяют развивать навыки командной игры, стратегического мышления, логики, скорости реакции, а также креативного потенциала.

Организовать факультативные занятия по киберспорту в школах России было предложено на прошлой неделе. Авторы идеи считают, что пилотный эксперимент можно было бы провести в рамках федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда». По мнению авторов инициативы, занятия помогут предупредить появление сетевых зависимостей и фобий подростков, а также станут альтернативой опасным и социально агрессивным субкультурам.

В мировой практике одной из первых стран, где в школьную программу включили киберспорт, стала Швеция. Затем факультативы появились в школах Норвегии.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.08.19

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