В российских школах разрешат играть в компьютерные игры

В школах России предложили организовать факультативные занятия по киберспорту. С инициативой выступил Институт развития интернета.

Авторы идеи считают, что пилотный эксперимент можно было бы провести в рамках федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда». Институт развития интернета обратился с предложением к министру просвещения Ольге Васильевой, передает RT.

В тексте обращения говорится, что порядок проведения занятий по киберспорту должен быть согласован с органами образования, школами, родителями, учителями и с Федерацией киберспорта России.

Рекомендации по подбору игр для разных возрастных групп дадут школьные психологи и педагоги. Сам эксперимент предлагается провести с 2020-го по 2025 год в нескольких школах в каждом регионе страны.

По мнению авторов инициативы, занятия помогут предупредить появление сетевых зависимостей и фобий подростков, а также станут альтернативой опасным и социально агрессивным субкультурам.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.08.19

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