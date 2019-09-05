В России хотят «убить» школьные экзамены

Экзамены отбивают у школьников желание учиться. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Это катастрофа... Одна из моих личных целей – убить экзамены», – заявил Греф в ходе пленарной сессии. По его мнению, школьники настолько привыкают учиться только, чтобы получить оценку, что во взрослой жизни при отсутствии системы оценивания перестают что-либо делать.

Глава Сбербанка отметил, что из школы выходят люди «с инвалидностью», ожидающие того, что их всю жизнь будут оценивать.

Греф добавил, что в школе не любил момент, когда учитель водит по списку, чтобы определить, кто будет отвечать. «У меня не клеится с системой образования», – заявил он.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 05.09.19

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