Минпросвещения РФ выступило против отмены школьных экзаменов

Первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович счел невозможным отказ от экзаменов в школе в ближайшее время. Так чиновник ответил на идею главы Сбербанка Германа Грефа отказаться от классической системы экзаменов в школах.

Ранее сегодня Греф высказал мнение, что экзамены отбивают у школьников желание учиться. Банкир отметил, что из школы выходят люди «с инвалидностью», ожидающие того, что их всю жизнь будут оценивать. Во взрослой жизни они «перестают что-либо делать» без постоянного надзора, потому что привыкли учиться только, чтобы получить оценку, полагает глава финансовой организации.

Зенькович, комментируя слова Грефа, заявил, что не все компании смогут проверить компетенцию нового сотрудника без аттестата или диплома.

«Экономика состоит из разных компаний, и мы должны, выпуская ребенка в жизнь, в данном случае из школы, а потом из вузов, давать им какую-то бумагу, свидетельство, что, действительно, базовые знания есть, он ими владеет», – приводит словам замминистра ТАСС. Он выразил сомнение, что в ближайшей перспективе появятся возможности оценивать обучение в школах без экзаменов.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 05.09.19

В Вологодской области пропала 2-летняя девочка. Возбуждено дело об убийстве. / Безработные тюменцы начнут получать из бюджета по 10 тысяч в месяц. / Трамваи по Макаровскому мосту запустят на месяц позже обещанного (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»