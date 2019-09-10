Более 85% жителей России недовольны своей зарплатой

Подавляющее большинство жителей России недовольно своей зарплатой. Таковы итоги опроса, проведенного специалистами сервиса «Работа.ру».

Согласно результатам исследования, 86% россиян не удовлетворены своим заработком. Лишь 4% респондентов заявили об обратном. Каждый десятый затруднился с ответом.

При этом 76% россиян граждан признались, что готовы работать больше за более высокую заработную плату. 14% заявили о неготовности к этому. Еще 10% пока не решили для себя, хотели бы они больше работать ради повышения зарплаты.

Опрос проводился с 27 августа по 6 сентября среди 16 тысяч человек старше 18 лет.

Ранее стало известно, какую зарплату жители России считают достойной. По оценке жителей крупных российских городов, справедливый заработок должен составлять в среднем 66 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу компании «Сбербанк страхование жизни» в 37 городах РФ с населением более 500 тысяч человек, а также в Грозном и Севастополе. В ходе исследования выяснилось, что жители всех городов, кроме Москвы, зарабатывают меньше, чем считают достаточным.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.09.19

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